Sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 50 düşürecek adım! Güzel haber geldi

Özellikle de kış aylarında vatandaşın cebini yakan sebze meyve fiyatlarından müjdeli haber geldi. Sebze, meyve fiyatları düşüyor. Artık sayıyla almayacaksınız. İşte detaylar...

İzmir'in Dikili ilçesinde uygulanmaya başlayan ve vatandaşın yakındığı meyve sebze fiyatlarını doğrudan etkileyecek olan 'Kent Tarımı' modeli 39 ilde daha uygulanmaya geçecek. Tüm illere yayılması beklenen bu modelin meyve sebze fiyatlarını %50 oranda etkileyecek. Yüzde 50 ucuz meyve tüketebilecek olan vatandaşın yüzü pazar masrafı açısından bu defa gülecek.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider 'Burası tamamen bataklıktı. Şimdi bataklıktan bereket fışkıracak. Bölgede iş makineleri harıl harıl çalışıyor. Hafriyat başlamış durumda... 2023 sonunda altyapısının tamamlanması 2024 sonuna kadar da bitirilmesi hedefleniyor. Alanın yüzde 55'i sera, 33'ü sanayi parseli olarak belirlenmiş. Yüzde 100'ü satılmış... İzmir Dikili'deki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin başında olan Ali Osman Öğmen, "Antalyalı firma da var, Hollandalı firma da... Avrupa'nın en büyük sera kümelenmesi olacak" açıklamasında bulundu.

Özellikle de geçtiğimiz kış vatandaşın alım gücünün oldukça zorlaşması market fiyatlarının cep yakmasına neden olmuştu. Artan dolar kuru ve enflasyon nedeniyle art arda gelen zamların ardından halk pazarı ya da market raflarında meyve, sebze fiyatları gündeme damga vurmuştu.

Uygulanmaya başlanan 'Kent Tarımı' modeliyle meyve ve sebzelerin fiyatı yarı yarıya inerken vatandaşın artık isteyip de alamayacağı meyve, sebze kalmayacak.