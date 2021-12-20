Sebze-meyve ihracatçıları yeni pazarlar arıyor
Türkiye’ye önemli döviz girdisi sunan yaş meyve ve sebze sektörü temsilcileri, daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyor.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla ihracatta avantajlı durumda olduğunu vurguladı. Sin, ellerindeki pazarları korumanın yanı sıra farklı ülkelere ihracatı arttırmayı amaçladıklarını ifade etti. Sin, ayrıca ilk 11 ayda Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna’ya ihracatın öne çıktığını kaydetti.