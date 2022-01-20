Sebze bahçesi nasıl yapılır? Hobi bahçesi nedir, nasıl yapılır?

Günümüzün hızla değişen yaşam koşulları ve şehirleşme beraberinde insanların doğal ortamlara özlem duymasına neden olmaktadır. Son yıllarda hayli popüler olmaya başlayan hobi bahçeleri, şehir hayatı içerisinde doğal bir ortam sunar.

Hobi bahçesi nedir?

Hobi bahçesi denilince birçok insanlar içerisinde daha çok yapay çiçek ve ojelerin yer aldığı yapay bahçeler sanmaktadırlar. Oysa ki hobi bahçeleri içeriğinde yer alan tüm nesne ve objeler ile tamamen gerçek ve insan yaşamının daha kaliteli olmasına faydalı olacak şekilde tasarlanmıştır. Belediyelerin alt yapısını hazırlayıp küçük parçalara böldüğü kiralık topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı ortama hobi bahçesi adı verilmektedir.

Hobi bahçelerinde neler yapılabilir? Keyifli bahçe

İstenildiği oranda sebze ve meyve ekimi yapılabilmektedir.

Yetiştirilen sebze ve meyvelerden afiyetle tüketilebilmektedir.

Haftanın her günü rahatlıkla zaman geçirilebilmektedir.

Sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz.

Sebze bahçesi nasıl yapılır? Bahçe dekorasyon fikirleri

-İşin başında karar vermeniz gereken şeylerden biri de hangi sebzeleri bahçenizde yetiştirmek istediğinizdir. Çünkü sebze bahçesi düzeni sağlarken, yetiştireceğiniz sebzenin özelliklerine göre sınıflandırma yapmanız bahçe bakımını daha kolay hale getirir.

-Sulama, gübreleme ve çapalama işlemlerini ileri de daha kolay şekilde yapabilmeniz için yetiştirilecek sebzelere karar verilmeli, buna göre bir düzen sağlanmalıdır.

-Suyu verimli kullanmak, maliyetinizin düşmesine etki edecek en önemli unsurdur. Bu nedenle çok büyük bölümler oluşturmak yerine, Anadolu’da karık diye tabir edilen bahçe bölmelerini sıralı şekilde yapmanız gerekir.

-Sebze fidanlarının 10 santim kadar sağ ve sol kısmında tümsekler oluşturmanız, fidanların daha az su ile en iyi şekilde sulanmasını sağlar.

-Az güneşe ihtiyaç duyan sebzelerin sağ ve solunda bulunan tümsek alanlara fasulye, bezelye veya mısır gibi farklı sebzeler ekerek bu alanları değerlendirebilir hem de asıl yetiştirdiğiniz sebzeleri sularken aynı miktar su ile tümsekteki sebzelerin sulanmasını da sağlayabilirsiniz.

Sebze bahçesi nasıl yapılır?

- Öncelikle bahçemizde sebzelerimizin güneşi her daim rahatlıkla alabileceği bir alan seçmeliyiz. Çünkü bir çok sebze 6 ile 8 saat arasında güneş ışınlarına ihtiyaç duyar. Güneş alan bir bahçe bol sulu lezzetli ve erken olgunlaşan sebze demektir.

İyi bir toprak seçimide oldukça önemlidir. Yetiştireceğimiz sebzeler genelde yumuşak toprak yapısından hoşlanırlar. Bu sayede sebze kökleri toprağa çok fazla tutunarak hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirmiş olur. Ayrıca toprağı kompostla harmanlayalım ki hem toprak için hem de sebzeler için uygun besinler sağlanmış olsun. Bu sayede toprağın drenaj sağlamasına da yardımcı olarak toprağın fazla suyu tahliye etmesini de sağlamış oluruz.

Bahçe için karar verdiğimiz alanın sel yada rüzgarlardan çok fazla etkilenmeyeceğinden emin olmalıyız. Aksi takdirde tüm emeklerimiz heba olabilir, bu bakımdan yer konusun da iyi düşünmeliyiz.

Tüketebileceğiniz kadar fide ve tohum ekmek. Ekim zamanlarını iyi ayarlamak dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Eğer bunlara dikkat etmezseniz geç yetişen sebzeler aşırı sıklıktan dolayı sebze vermeyen fidelere neden olabilir.

Sebze bahçesi düzenlenmesi bahçenin bakımını kolay hale getireceği gibi, verimliliğin artırılmasını sağlayacak adımlarda içermelidir. Bu yüzden en ideal şekliyle sebze bahçesinin düzenlenmesi için bu makalede yer alan bilgiler, size yol gösterici olabilir.

Sebze bahçesi düzeni nasıl olmalı?

Bahçe düzeni oluşturmadan hatta sebzelerinizi yeni ekmeye başlayacağınız sırada, ileride iyi bir düzen oluşturmak ve bahçenizden daha az maliyet ile yüksek verimi almanız için, öncelikle şunları dikkate almanız gerekir;

Bahçenizin bazı kısımları gün içerisinde daha fazla gölgede kalıyorsa, düzen oluştururken mutlaka bunu dikkate almanız gerekir. Farklı sebzelere bahçenizde yer verecekseniz güneş seven ve güneşte daha verimli yetişen sebzeleri, bahçenin gün boyu daha fazla güneş aldığı yerlere ekmek gerekir.

Bazı sebzeler için bir miktar güneşe maruz kalmak yeterli olabileceği için, bu sebzelere de bahçenizin daha az güneş alan kısımlarında yer vermeniz daha mantıklı olabilir. Bu sayede güneş ışınlarından en iyi şekilde yararlanarak, daha verimli ve lezzetli ürünler yetiştirebilirsiniz.

Bahçe aydınlatma direği nasıl olmalı?

Park aydınlatması için genellikle 4-6 metre yükseklikte direkler üzerinde konumlandırılmış dairesel aydınlatma armatürleri kullanılır. Buna ek olarak ağaç aydınlatmaları için gömme spotlar veya projektörler kullanılabilir. Yürüyüş yolları için bollard adı verilen kısa aydınlatma direkleri de kullanılabilir.

Bahçe ışıklandırma- Aşağı doğru aydınlatma

Bahçenizde ay ışığı görünümü yaratmak istiyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bunun için yüksek bir ağacın üst kısımlarına aydınlatma armatürleri yerleştirebilirsiniz.

Bu arada, önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var! Bitkilerinizi aydınlatırken, kullanacağınız aydınlatmanın bitkinize zarar vermeyeceğinden emin olmalısınız. Örneğin, iğne yapraklı bitkiler ışığı emdiği için onlar üzerinde aydınlatma kullanmamalısınız.

Bahçe duvarları

Bahçe Duvarı Modelleri bahçeli evlere sahip olan kişiler, bahçe duvarlarının estetik bir görüntüye kavuşmasını ister. Çünkü evlerin iç tasarımları kadar dış tasarımları da önemlidir.

Güzel bahçe duvarları örnekleri genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir:

Dikey Bahçe Modelleri

Kiremit Bahçe Duvarı

Ferforje Bahçe Duvarı

Ahşap Bahçe Duvarı

Prekast Beton Duvar

Gabion Sepet Duvar

Doğal Taş Bahçe Duvarı

Bambu Bahçe Duvarı

PVC Çitler

Çit Bitkileri ile Bahçe Duvarı

Çim Çit Panel

Bahçe Duvarı Kaplama

Kombin Bahçe Duvarları

Dekoratif Bahçe Duvarları

Bahçe gübreleme

Gübre, ya ekimden önce toprak yüzeyine serpildikten sonra belirli toprak işleme aletleri ile toprağa gömülür ve sonra ekim yapılır ya da ekimden hemen önce toprak yüzeyine serpilen gübre ekim işlemi ile toprakla karıştırılır. Birçok hallerde ekimden sonra da serpme usulü ile gübre tatbik edilmektedir.

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