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Dünya Sebebi çok şaşırttı! O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Sebebi çok şaşırttı! O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 23:12:00 -
Sebebi çok şaşırttı! O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Devlet başkanı seçimi için oy verme işleminin sonuçlandığı Sri Lanka'da polis, yerel saatle sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Merkezi Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bulunan Newswire internet sitesinin haberine göre, seçmen sayısının 17 milyonu aştığı ülkede oy verme işlemi olaysız sonuçlandı.

Polis, halkın güvenliği için bu akşam saat 22.00'de başlayarak yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ada ülkesinde oy sayım işlemi devam ederken kesin sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Seçimler, 2022'de yaşanan ağır ekonomik buhrandan bu yana ilk başkanlık seçimi oldu. Ülkenin iflas ilanına neden olan ekonomik buhran hükümetin devrilmesine yol açmıştı.

Ülke çapında hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği 2022'den bu yana yapılan ilk seçimde 40 aday yarışıyor. Mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Marksist eğilimli milletvekili Anura Kumara Dissanayake, muhalefet lideri Sajith Premadasa ve Namal Rajapaksa seçimlerde öne çıkan adaylar olarak görülüyor.

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