Sebastian Coltescu kimdir? Sebastian Coltescu nerelidir?

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçın hakemi kim? Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya yönelik ırkçılık yaptığı gerekçesiyle temsilcimiz Başakşehir maçtan çekildi. Uzun süre devam edilemeyen mücadele ertelendi. Peki ırkçılık skandalına imza atan Sebastian Coltescu hangi ülkenin hakemi? Webo’ya ırkçı hakaret eden 4. hakem kim?

Sebastian Coltescu kimdir?

Constantin Sebastian Coltescu, 6 Mayıs 1977 yılında Craiova, Romanya dünyaya gelmiştir. UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı . İlk çıkışını 17 Temmuz 2006'da Zrinjski ve Marsaxlokk arasındaki Intertoto maçında yaptı.

Irkçı hakem Sebastian Coltescu’nun lik vukuatı değil. Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018’de ülkesi Romanya’nın İsveç’le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu’ya dair İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti: “Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80’lere dönmüştük.”