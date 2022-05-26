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Ekonomi Seabourn Encore 406 kişiyle Türkiye!
Ekonomi

Seabourn Encore 406 kişiyle Türkiye!

Bahama bayraklı 180 metrelik kruvaziyer "Seabourn Encore" 268 turist ve 406 personeliyle Bodrum Limanı'na yanaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 18:53:00 -
Seabourn Encore 406 kişiyle Türkiye!

Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan "Seabourn Encore" kurvaziyerle 268 turist ve 406 personeliyle geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen gemideki yolcuların çoğunun ABD ve İngiliz olduğu öğrenildi. Bodrum'un tarihi bölgelerini gezen turistler Kumbahçe, Paşatarlası sahilinde yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.

Cumhuriyet caddelerinde buluna hediyelik eşyalardan da alış veriş yapan turistleri taşıyan gemi akşam saatlerinde Çeşme'ye hareket edecek.

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