SDG'nin çocukları kaçırıp zorla silah altına aldığı belgelendi. 12 yaşındaki Evin, kamplarda yaşanan kâbusu anlattı.

Suriye ordusunun Fırat’ın doğusundaki ilerleyişi, terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapılanması SDG kontrolündeki bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerini yeniden dünya gündemine taşıdı. Özellikle reşit olmayan çocukların kaçırılarak veya kandırılarak zorla silah altına alınması, uluslararası tepkilere rağmen artarak devam ediyor. 12 yaşındaki Evin’in yaşadıkları, bu sistematik istismarın en çarpıcı örneği oldu.

Annesinin "Bakkala gitmişti, bir daha dönmedi" dediği Evin, SDG militanları tarafından sokak ortasında kaçırıldığını anlattı. Ailesinden habersiz Haseke’ye götürüldüğünü belirten küçük kız, "Bana ailemi unutmamı, 'Lider' için savaşmayı öğreneceğimi söylediler. Kampta benim gibi ve benden daha küçük kızlar vardı, hepsi ağlıyordu" sözleriyle örgütün çocuklara uyguladığı psikolojik baskıyı ifşa etti. Ailelerin "Kızınız kendini yakmaya çalıştı ama geri vermedik" gibi korkunç yanıtlarla karşılaştığı belirtiliyor.

Uluslararası raporlara göre SDG, çocukları saflarına katmak için "medya kursları" veya "maddi yardım" yalanlarını kullanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, örgütün çocuk asker kullanımı 2022 yılında rekor seviyeye ulaşarak 637 vakaya çıktı. Cenevre Sözleşmesi'ne ve BM ile imzalanan eylem planlarına rağmen, SDG'nin yoksul mülteci kamplarını "insan kaynağı" olarak kullandığı ve çocukları savaşa sürdüğü belgelendi.

Daily Ummah