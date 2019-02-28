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Scout ekibi önerdi Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi

Fernando Muslera'nın yedeği olarak kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray, Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da ter döken 19 yaşındaki kalecisi İsa Doğan’ı yakın takibe aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
Scout ekibi önerdi Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi

Geleceğin kadrosunu oluşturmak için Avrupa’da arama tarama işine koyulan Fatih Terim ve kurmayları scout ekibinden gelen raporlara göre hareket ederken, sarı kırmızılı kulübün Hoffenheim’de top koşturan 19 yaşındaki kaleci İsa Doğan’ı takibe aldığı öğrenildi. Rakiplerine oranla ‘1 numarada’ geride kalan ve çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Almanya’da kendi yaşıtları arasında mevkisinin en iyilerinden biri olan İsa’yı gözüne kestirirken bu transfer için Terim’in de onay verdiği öğrenildi.

Genç kaleci atağı!

Fenerbahçe’de Berke Özer (18), Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran (21), Trabzonspor’da Arda Akbulut (17) kulüpleri adına ilerisi için büyük umut vaat ederken Galatasaray’da Muslera’nın 33 yaşına gelmesi, İsmail Çipe’nin ise henüz istenen seviyeye ulaşmaması sebebiyle Galatasaray’ın İsa Doğan’a yatırım yapacağı belirtildi. Her iki ayağını kullanan ve 1,91’lik boyuyla dikkat çeken İsa’nın kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. İsa Doğan
  5. Bundesliga
  6. Hoffenheim

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