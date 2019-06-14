Scout ekibi onayladı! Galatasaray'dan Marko Grujic atağı Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Herta Berlin'de forma giyen ve scout ekibinin olumlu rapor verdiği Marko Grujic için girişimlere başladı.

Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marko Grujic'i gözüne kestirmiş durumda. Bonservisi Liverpool'da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Transfermarkt bilgilerine göre, Grujic ile Galatasaray'ın arasında ilk görüşmeler gerçekleşti. Grujic son zamanlarda birçok kulüplerle anıldı. Almanya'da Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen kulüpleri, İtalya'dan bir kulüp ve Atletico Madrid bu oyuncunun peşindeler. (Transfermarkt)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.