Schumacher'in oğlu Formula 2'de yarışacak





İSTANBUL (AA) - Otomobil yarışlarının efsane ismi Michael Schumacher'in 19 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak.

Kariyer planlamasını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyuran Mick Schumacher, "2019'da kariyerime Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Prema takımı ile devam edeceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Sportif kariyerim için mantıklı bir adım olduğunu düşünüyorum çünkü teknik ve sürüş yeteneklerimi geliştirmek istiyorum. Prema ailesine özellikle bu yıl başardıklarımız için ne kadar teşekkür etsem az." ifadelerini kullandı.

Mick Schumacher, geçen sezon Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını zirvede bitirmişti.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 49 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde sürüyor.