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Dünya Scholz siyonist rejime gidiyor!
Dünya

Scholz siyonist rejime gidiyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 11:16:00 -
Scholz siyonist rejime gidiyor!

Gazze'ye yönelik soykırımında siyonist rejime desteğini açıklayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, siyonist rejime gidiyor.

Gazze'ye yönelik soykırımında siyonist rejime desteğini açıklayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, siyonist rejime gidiyor.
Gazze'ye yönelik soykırımında siyonist rejime desteğini açıklayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, siyonist rejime gidiyor. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri yasaklanırken siyonist rejime resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ülkesinin siyonist rejim ile ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiş, "Bu günlerde hepimiz İsrailliyiz" demişti.

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