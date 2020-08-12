Schneider Electric'ten "Dijital Otel Çözümleri" eğitimi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in Learning Series kapsamında düzenlediği "Dijital Otel Çözümleri ve Otellerde EcoStruxure Mimarisi" online seminerinde EcoXpertlere ve son kullanıcılarına otel segment çözümleri hakkında eğitim verildi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, turizm sektöründeki güncel trendler ve bunlara bağlı olarak konaklama tesislerinde olması gereken renovasyonları ele aldığı online bir seminer düzenledi.

EcoXpertler ve son kullanıcıların katılımıyla gerçekleşen webinarda, son dönemde değişen global trendler, IoT'nin (nesnelerin interneti) gelişimi, grup otel markaları ve segmentleri ile renovasyonları uygulayan global referanslar konuşuldu.

Webinarın başlıca konusunu oluşturan Schenider Electric oda otomasyonu çözüm mimarileri; otel segmentine ve oda tiplerine uygun olarak tasarlanmış bir sistem olarak son kullanıcıya tanıtıldı. Konuk memnuniyeti, operasyonel verimlilik, enerji ve sürdürülebilirlik performansını artırmayı öncelikli hedef belirleyen marka, bu alanda ürettiği geniş ürün yelpazesi ve otellere özgü çözüm portfolyosunu kullanıcı ile buluşturdu.



Schneider Electric tarafından geliştirilen "EcoStruxure for Hotels" son kullanıcı için çeşitli yenilik ve kolaylıklar sağlarken, öncelikli hedeflere yönelik dijital çözümler de sunuyor.

"EcoStruxure Building Operation" yazılımını kullanmayı tercih eden oteller, "Third Party Bina Çözümleri" ve "Third Party Otel Çözümleri'ni" birbiri ile entegre ederek tek noktadan izlenmesini ve kontrolünü sağlayabiliyor.

"EcoStruxure Advisor" yazılımları, otel performansını en üst düzeye çıkarıp altyapıyı optimize ediyor. Yazılım kullanıcılarına eşsiz bir konuk deneyimi sağlamanın yanı sıra verimlilik ve sürdürülebilirlik performansını da artırarak güvenli ve esnek bir otel sistemi sunuyor.