Schalke'den Galatasaray paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nde...

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile aynı gruba düşen Alman ekibi Schalke 04, Twitter adresinden paylaşım yaptı.

Schalke, Galatasaray'ı etiketleyerek ''Sizinle iki heyecanlı maça çok mutlu oluruz. Geçen maçta öndeydiniz. Bakalım gelecek maçta neler olacak.'' paylaşımı yaptı.

2012/13 YILINDA KARŞILAŞMIŞLARDI

Galatasaray ile Schalke 04, 2012/2013 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. İstanbul'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Rövanş maçında ise Galatasaray, deplasmanda Schalke'yi 3-2 mağlup edip çeyrek finale yükselmişti.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Galatasaray'ın İngilizce twitter adresi ise bu paylaşıma ''Gelsenkirchen'de güzel anılarımız var. Geri dönüyoruz!'' cevabı verdi.

(Sporx)