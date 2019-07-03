Schalke'de Ozan Kabak şoku! Yeni katıldı... Almanya ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, yeni takımı ile çıktığı ilk idmanda sakatlandı.

Stuttgart'tan Schalke'ye 3 gün önce transfer olan Ozan Kabak, Schalke ile çıktığı idmanda sakatlandı. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. İdmanda sakatlandı Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan Kabak idmanda sakatlık yaşadı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.

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