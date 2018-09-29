Schalke ilk kez...

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Schalke, evinde konuk ettiği Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Mavi-beyazlı ekip, dakikalar henüz 11'i gösterdiğinde Alessandro Schöpf'ün attığı golle, skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın devamında gol olmazken, bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirlemiş oldu.

Schalke, bir sonraki lig mücadelesini deplasmanda Fortune Dusseldorf ile oynayacak. Mainz 05 ise evinde Hertha Berlin'i ağırlayacak.

Öte yandan Schalke, son 6 haftadaki ilk galibiyetini aldı ve aldığı ilk 3 puanıyla ligde 16. sıradan kendine yer buldu.

Mainz 05 ise 8 puanla 5. sırada yer aldı.