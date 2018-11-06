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Schalke-Galatasaray maçında yayın krizi büyüyor

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Schalke ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

06 Kasım 2018 Salı 12:50
Schalke-Galatasaray maçında yayın krizi büyüyor

Schalke - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 haftada olduğu gibi 4. haftada da yayıncı kanal son gün olmasına rağmen henüz belli olmadı. İlk 3 haftada maçları yayınlayan beIN Sports'un bu hafta damaçları alması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Beln Sports yayınlarsa kimler izleyebilecek?

beIN Sports, daha önce Galatasaray maçlarını yayınlarken, "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek" ifadelerini kullanmıştı. Bir kez da Digitürk'te Sporun Yıldızı paketi bulunan abonelerin ücret ödemeden izleyebileceği düşünülüyor. Alternatif olarak tek maç satın alma seçeneği de bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:50
  1. Galatasaray
  2. Schalke 04

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