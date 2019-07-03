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Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı

Alman temsilcisi Schalke 04’e geçtiğimiz günlerde transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak’ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı

Alman temsilcisi Schalke 04’e geçtiğimiz günlerde transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak’ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.


Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’tan Schalke 04’e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak’tan kötü haber geldi. Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.


19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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