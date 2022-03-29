Scar nedir? Skarlar nasıl geçer? Yara izi nasıl geçer?

Skar (Nedbe olarak da bilinir) doğal bir yaralanmanın ya da bir ameliyat sırasındaki cerrahi insizyonun (keserek açma) ardından, derinin dermis tabakasındaki yaralanmanın doğal bir sonucu olup, iyileşme sırasında fonksiyonel deri dokusunun bağ dokusu ile yer değiştirmesi sayesinde ortaya çıkan bir belirtidir, bir izdir.

Yaranın iyileşmesi sürecinde belirir. Küçük zedelenmeler dışında bir kaza, bir ameliyatla açılmış her yara bir skarın oluşmasına yol açar. Skarlar derideki hasarın nedeni (yanık, ameliyat, travmatik) ve büyüklüğüne bağlı olarak boyut, renk ve pigmentasyon gibi çeşitli fiziksel özelliklerle karakterize olurlarsa da, bu özellikler çeşitli faktörlere bağlı olarak az çok farklılık gösterirler. Kimi skarlar bireyin psikolojik durumu üzerinde etki yaratabilir ve bireyde stres veya psikososyal sorunlara yol açabilirler.

Skarlar nasıl geçer?

Günümüzde skar tedavisi için tercih edilen yöntemler ise; fraksiyonel karbondioksit lazer tedavisi, fraksiyonel altın iğne uygulaması, ICON lazer tedavisi, Q-Switch lazer tedavisi, kimyasal peeling, plazma enerji sistemleridir.

Skar izleri evde nasıl geçer?

Yara izinin olduğu yerde tedaviye başlamadan önce limon ile birlikte temizlenmesi gerekir. Daha sonra limon suyunu bir pamuğa döktükten sonra yara izinin olduğu bölgeye sürebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir yara izi iyileşmesi sağlanacaktır. Ovma işlemini bu şekilde 10 dakika yaparak yara izlerinden kurtulabilirsiniz.

Yuzdeki Skarlar nasil gecer?

Bu tür izler zaman içinde kendiliğinden de hafifler. Retinoik asitli ( A vitamini türevi), meyve asitli veya antioksidan içeren kremler faydalı olabilir. Damarsal etki gösteren lazerler ( pulse dye lazer, ND: YAG lazer) kımızı lekeleri giderebilir. Kimyasal peeling cilt yenileyerek iyileşmeyi hızlandırabilir.