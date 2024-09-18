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Kobi Scale up Gelişim Programı tanıtıldı
Kobi

Scale up Gelişim Programı tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 07:40:00 -
Scale up Gelişim Programı tanıtıldı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Scale up Gelişim Programı düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Scale up Gelişim Programı, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Ali Tombalak’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

“Bir Scale-up Bir Fikri, Bin Scale-up Türkiye’yi Büyütür” mottosuyla oluşturulan programla, gelişime açık yazılım şirketleri desteklenecek.

Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye’de 4 milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini belirterek, “Unicornlar çıkartabilmek için güçlü bir ekosisteme ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir unicorn fikri, biz buna Milli Teknoloji Hamlesi strateji belgesinde ‘Turcorn’ diyoruz. Turcorn’lara güçlü bir ekosistem ve scale-up sistemiyle ulaşabileceğimizi görüyoruz.” dedi.

KOSGEB olarak, 'Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm' ana başlıklarını merkeze aldıklarını ifade eden İbrahimcioğlu, sanayicinin rekabet üstünlüğünün devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Sanayinin rekabet etmesini sağlamak için dijital dönüşümün önemine dikkati çeken İbrahimcioğlu, oluşturdukları KOBİ Dijital Dönüşüm programına değindi.

“5 yıl içerisinde 300 milyon avroluk kredi sağlanacak”

Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) aracılığıyla Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 5 yıl içerisinde 300 milyon avroluk kredi sağlanacağını kaydeden Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “Bugüne kadarki destek modellerimizde hep giderleri destekliyorduk, şimdi artık giderleri değil, pazarı destekleyelim, pazarı büyütelim.” ifadesini kullandı.

Kapasitesini genişletmek isteyen firmaları destekleyeceklerini aktaran İbrahimcioğlu, gelecek hafta yapılacak duyuruyla ölçeği büyütme hedeflerini açıklayacaklarını kaydetti.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, "2030 yılına kadar, 100 Turcorn hedefimiz var. 100 Turcorna ulaşmak için onbinlerce scale-up’a ihtiyacımız var. Biz KOBİ ekosisteminin güçlenmesini hedefleyen bir kurum olarak tam olarak doğru yerdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya pazarından aldığımız payı artırmalıyız"

TÜBİSAD Başkanı Ali Tombalak da dünya bilgi ve ile­tişim teknolojileri pazarının 4,5 trilyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin 33 milyar dolar pazar büyüklüğüyle aldığı payın yüzde 1’in altında kaldığını ifade etti.

Küresel pazardan alınan payın artırılması gerekliliğine dikkati çeken Tombalak, “Yetkin ve ölçekli ülkeyiz ve bu bölgenin en güvenli ülkesiyiz, pastadan aldığımız payı artırmalıyız.” dedi.

Tombalak, Türkiye’de startup’ların scale-up olması için ihtiyaç duyulan yatırımların yeteri kadar yapılmadığını vurgulayarak, ilk çeyrekte toplam girişim yatırımı miktarının 112 milyon dolar olduğunu, bunun da yüzde 70’inin kamu tarafından yapıldığını dile getirdi.

Scale-up'ın geleceğin en önemli konularından biri olacağını söyleyerek firmalara, söz konusu programa katılma çağrısında bulunan Tombalak, "Sektöre sahip çıkmalıyız, zorlayın kendinizi, programa katılın, emek verelim birlikte büyütelim." dedi.

Öte yandan, programa başvuran firmalarda birtakım scale-up kriterleri aranacak. Buna göre en az 3 yıllık, çalışan sayısı en az 5 olan, yıllık cirosunu en az 1 milyon dolara ulaştıran ve 3 yılda büyümesi dolar bazında yüzde 20 ve üzerinde olan, uzmanlaşmış ürünler ve servislere sahip firmalar programa katılabilecek. Program kapsamında firmalara farkındalık ve bilgilendirme serilerinin yanı sıra ürün geliştirme ve yenilik, satış stratejisi geliştirme, risk yönetimi ve uyum gibi konularda destek verilecek.

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