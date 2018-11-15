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Sbirya Kurdu, kümesteki tavukları telef etti

Kütahya'da işçi emeklisi Halit Değirmenci'ye ait kümese giren Sibirya Kurdu, kümeste bulunan 34 tavuğu telef etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:51
Sbirya Kurdu, kümesteki tavukları telef etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kümese giren Sibirya cinsi kurt köpeği 34 tavuğu telef etti.

Kütahya Karşıyaka Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Halit Değirmenci, sabah saatlerinde evinden çıktığında kümesin önünde 34 tavuğun tamamını yerde serili vaziyette bulduğunu belirtti.

Hemen yetkililere haber verdiğini söyleyen Değirmenci, ''Tavukları kontrol ettiğimde hepsinin telef olduğunu fark ettim. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu arada alanda gezen Sibirya cinsi kurt köpeği kümese girdi. Bunun üzerine kümesin kapısını kapatarak yetkililere haber verdim'' dedi.

Hisarcık Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından kümeste yakalanan Sibirya cinsi kurt köpeğinin daha sonra görevlilerin elinden kaçtığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:51
  1. Sbirya Kurdu kümesteki tavukları telef etti
  2. Kütahya
  3. Hisarcık
  4. inanılmaz olay

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