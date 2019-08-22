Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde saat 14.10 sıralarında çıkan ve kısa sürede büyüyerek 50 hektarlık sazlık alanı yok eden yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Saat 14.10’da başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, göçmen kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir uğrak noktasını yok etti. Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın ekipleri ve Orman Bakanlığına bağlık iki helikopterin müdahalesi kısa sürede sonuç verdi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, ilk belirlemelere göre yangının 50 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade etti. Yangının çıkış sebebinin bilinmediğini ifade eden Kaymakam Sırmalı, söndürme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yangın sonrasında İhlas Haber Ajansı kameralarına tamamen yanmış sazlık görüntüleri yansıdı. Yangında bir çok yabanî hayvanın öldüğü görüldü.