"Sazan sarmalı" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda, "Sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle 16 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde 16 kişiyi 6 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, suç örgütünün elebaşı O.G'nin de aralarında bulunduğu 15'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

İnşaat firmalarını kandırarak haksız kazanç elde etmişler

Paravan şirketler kurarak Gemlik ve İznik ilçelerinde iki inşaat firmasını telefonla arayan zanlılar, stoklarında çok miktarda inşaat demiri olduğunu ve bunları piyasa fiyatlarının altında satmak istediklerini söylemiş, şüphelilerin teklifini kabul eden firma yetkilileri, onlarla demirleri şantiyeye getirdikleri takdirde paraları hesaplarına havale edecekleri yönünde anlaşmıştı.

Demir satan gerçek firmalarla ise alıcı olarak irtibata geçen zanlılar, ücretlerini teslimat anında ödeyeceklerini taahhüt edip inşaat firması yetkililerinin istediği miktardaki demirin mağdurlara ait şantiyelere gönderilmesini sağlamıştı.

Firma yetkilileri, inşaat demirlerini şantiyede görünce, malların karşılığı olan paraları zanlıların kendilerine verdiği paravan şirketlere ait hesap numaralarına göndermiş, paraların demirleri getiren gerçek firma yerine şüphelilerin hesaplarına gönderdiklerini anlayan mağdurlar durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle 15 ilde 16 kişiyi 6 milyon lira dolandırdıklarını tespit etmişti.

İstanbul, İzmir, Ankara ve Adıyaman'da 6 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütünün elebaşı O.G'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.