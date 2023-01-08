Saymaz-Yavuz kavgası sürüyor! Polis provokasyona izin vermedi

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LGBT'li sapkınlara desteği ile gündeme gelen İBB'nin Hocası İlahiyatçı Fatma Yavuz, "Bir tek LGBT'linin kılına zarar gelirse başörtümü yakarım." demişti.

Yavuz, Diyarbakır'da fuhuş yapan bir travestinin bıçaklandığı olay üzerine eylemini gerçekleştireceğini duyurdu.

Fatma Yavuz'a tepki gösteren Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, "Kendini yaksan daha münasip olur" dedi. Saymaz, Yavuz'un eyleminin muhalefete zarar vereceğini söyledi.

Soluğu Beyoğlu'nda aldı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önüne başörtüsünü yakmaya giden Yavuz'un provokasyonuna emniyet geçit vermedi. Gözaltına alınan Yavuz ifadesinin ardından serbest kalınca soluğu LGBT'lilerin yuvası Beyoğlu'nda aldı.

Beyoğlu'nun ara sokaklarında arkasına aldığı eşcinsellerin yanında basın açıklaması okuyan Fatma Yavuz, Twitter hesabından da İsmail Saymaz'a, "Bu ayıp sana yeter" diye tepki gösterdi.

TYavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

8 Ocak Pazar günü, Ak Parti İl Binası karşısında yapacağım, başörtüsünün istismarına tepki eylemimi, İsmail Saymaz’ın provokasyon olarak mahkum edip, "gidin kendinizi yakın, daha münasip olur" şeklinde şahsımı hedef göstermesi üzerine maksadıma ulaşma imkanım kalmadığından, basın açıklaması olarak yapmaya karar verdim. Son derece demokratik ve amacı belli olan bir protesto eyleminin, demokrat olduğunu iddia eden çevreden bir gazeteci tarafından patlatılması yaşadığımız distopyanın nasıl katman katman olduğunu gösteren önemli bir veri oldu. Bu ayıp sana yeter İsmail Saymaz!