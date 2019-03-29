Saylak, ‘Doğa dostu başkan’ sözleşmesini imzaladı

Cumhur İttifakı AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, TEMA tarafından metni yazılan “Doğa dostu belediye başkanı taahhütnamesini” imzaladı.

Cumhur İttifakı AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ve Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, “Doğa dostu belediye başkanı taahhütnamesini” imzalayan öncü başkan adayı oldu.

TEMA Milas İlçe Temsilcisi Mehmet Nergiz ve Cumhur İttifakı AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak tarafından imzalanan sözleşme sonrasında AK Parti’nin gönül belediyeciliğinde havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler hedefiyle çalıştığının altı çizilerek “Biz ezelden çevreciyiz” vurgusu yapıldı.

Saylak, imzaladığı ‘doğa dostu belediye başkanı’ taahhütnamesinin ardından şunları söyledi: “AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin ilk çevreci seçim kampanyasını yürüten partisidir. Milas’a sözümüzdür, Milas’ı koruyormuş gibi yapanlardan olmayacağız. Ama biz TEMA ilçe temsilcisi önümüze koyduğu bu taahhüdü hiç tereddüt imzalarken tek bir şey düşündük; Milas’ın yeşili de mavisi de biz Milas’ın korumasındadır ve hiç kimsenin buna zarar vermesine izin vermeyeceğiz. İklimi korumak adına, iklim değişikliklerine engel olmak adına bölgemizin özellikle su temizliğine, yer altı sularının temizliğine, atmosfer ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler alınmasında ortaya konulan bütün sözleşme maddelerinin, Milas’ın geleceğine dair uygun kararlar olduğunu gördük, imzamızı attık. Belediye Başkanı seçilmem halinde her türlü işbirliğini yapacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın .”

TEMA Milas İlçe Temsilcisi Mehmet Nergiz: “Milas Belediye Başkan Adayımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bize karşı çok samimi davrandı. TEMA ile işbirliği sözü verdi. Milas’ımız çok kıymetli, doğasıyla, deniziyle, tarihi eserleriyle, insanıyla. Kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz.” diye konuştu.