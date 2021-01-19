Sayıştay’da çalışmak ister misiniz?
Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen, hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan Sayıştay Başkanlığı, bünyesine sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Büro Personeli, Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik- Elektronik veya Elektronik Teknisyeni pozisyon unvanları için sözleşmeli personel alımı yapacak.
Adaylar, 20.01.2021 tarihinde başlayıp 03.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek başvuru formuna www.sayistay.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
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