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Ekonomi Sayıştay personel alımı
Ekonomi

Sayıştay personel alımı

Büro personeli alımı | İş arayan vatandaşlar neredeyse her gün yayınlanan yeni ilanlara göz atıyor. Son olarak Sayıştay Başkanlığı çeşitli kademelerde personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Sayıştay personel alımı ilanı detayları neler? | Güncel iş ilanları

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:27:00 - 2021-01-19 08:35:12
Sayıştay personel alımı

Sayıştay personel alımı ilanı | Sayıştay Başkanlığı 18 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Sayıştay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sayıştay personel alımı

19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda "T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen pozisyon unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sayıştay personel alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Sayıştay personel alımı ilanı başvuruları 20 Ocak 2021'de başlayıp 3 Şubat 2021'de sona erecek.

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