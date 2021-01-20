  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:57:00 -
Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

Kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu “www.sayistay.gov.tr” adresinde yayımlandı. Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/ Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek. Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü
Gündem

Subhanallah! Kabe'de güvercin yaptığıyla hayrete düşürdü

Kabe'de tavaf esnasında defalarca kafasını kaldırıp yere koyan güvercinin 'secde' etmeyi andıran görüntüsü hayrete düşürdü.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu
Dünya

Kardeş ülkeye güç katacak! Tarih belli oldu

Azerbaycan, şubat ayında Pakistan-Çin yapımı olan ilk JF-17 block 3 savaş uçağını alacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay