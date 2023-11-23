Sayışta raporu, Soyer’i doğrulandı! Hizmet yok usulsüzlük çok

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İcraat yerine heykel üreten, homoları makamında ağırlayan, şatosunda keyif yaparak “İzmir halkı hizmet beklemez” sözlerini sarfeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’e hizmet etmediği dün açıklanan Sayıştay raporlarıyla tescillendi. Çeyrek asırdır CHP’nin elinde olan İzmir’in lağım koktuğu, yolsuzluğun ayyuka çıktığı, kaçak yapılaşmanın, liyakatsiz atamaların, iş bilmez yandaşların belediyeyi ele geçirdiği gözler önüne serildi.

Ekmek büfeleri ihalesiz

Raporda şu maddeler yer aldı:

• Öğrencilere yurt için satın alınan arsanın üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı,

• Belediye mülkiyetinde bulunan 37 bin 574 adet zeytin ağacından hiçbir ürün elde edilmediği,

• Belediye şirketine ait 103 ekmek büfesinin ihalesiz üçüncü kişilere verildiği,

• Güzelbahçe İlçesi Yaka Mahallesindeki taşınmazın bir vakfa 1993 yılında hastane inşa edilmesi amacıyla 49 yıllık intifa hakkı tesis edildiği fakat hastane yapılmadığı gibi belediyenin bu hakkın iptali için girişimde bulunmadığı,

• İki taşınmazının mevzuata aykırı olarak İzbeton’a ihalesiz verildiği ve bu taşınmaz üzerinde sanayi tesisi kurulduğu,

• Yap-İşlet-Devret Modeli ile yaptırılan İzmir otogarının kapı giriş ve çıkışları kontrol noktasında belediye personelinin olmaması sebebiyle belediye payının kontrolünün yapılmadığı ve işletici firma tarafından kiraya verilerek ilave gelir kalemleri oluşturulduğu,

• İZBETON’un kentsel dönüşüm yapım işlerini üçüncü kişilere ihalesiz devrettiği tespit edildi.

İzmir'in kokusu da raporda

İzmir halkının yıllardır maruz kaldığı koku sorunu da Sayıştay raporlarında yerini aldı. Raporda, “Tüm arıtma tesislerinden çıkan çamurların tamamının 20 yıl boyunca Çiğli’de körfez kenarında depolandığı ve bu çamurların şehri kokuttuğu tespit edilmiştir” denildi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBAN’ın binasının da yapı ruhsatlarının olmadığı, kaçak olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO