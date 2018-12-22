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Sayılmayan golde maskeyle sevinç yaşadı! Cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Kasımpaşa'da yıldızlaşan Diagne, VAR yardımıyla iptal edilen golün sevincinde maske taktığı gerekçesiyle sarı karı kart görerek cezalı duruma düştü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:22
Sayılmayan golde maskeyle sevinç yaşadı! Cezalı duruma düştü

Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, VAR yardımıyla iptal edilen golün sevincinde maske taktığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Diagne, ikinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, maçı farklı kazandı ancak golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı.

Gol sayısını 20'ye çıkardı

Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

Mbaye Diagne, Beşiktaş maçında 2 gol kaydederek, ligdeki gol sayısını da 20’ye çıkarmış oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:22
  1. Rize
  2. Malatya
  3. Aydın
  4. Beşiktaş
  5. Kasımpaşa
  6. Diagne

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