Sayılı günler kala TOGG'dan yeni paylaşım geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla merak uyandırmaya devam ediyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım dikkat çekti.

Yapılan paylaşımda, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

TOGG'dan fiyat ve sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fiyat ve ön siparişle ilgili açıklamalarda bulundu. TOGG tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça TOGG'a ilgi de artıyor.

"Dikkat çekici bir biçimde artmıştır"

Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan ger gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanmasına ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

-Fiyat listesi,

-Ön sipariş- satış kampanyası,

-Kendisini TOGG iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının artığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilememesini önemle rica ederiz.

"Teyit edilmemiş bilgilerdir"

TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir.

Kurumsal sorumluluk prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız."