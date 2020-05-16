Sayıları azalan endemik bitkiler laboratuvarda çoğaltılıyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında doğada sayıları azalan endemik bitki türleri, laboratuvar ortamında çoğaltıldıktan sonra doğal ortamlarına kavuşturuluyor.

Yalova'nın karasal ve iç su ekosistemleri envanter ve izlemesinin yapıldığı proje kapsamında, doğada sayılarının azaldığı tespit edilen uludüğme, hevajo, akbaşlı çalba, ipek sığırkuyruğu, öküz çıngırağı, kulindor ve adrasan düğmesi bitkilerinden tohum toplandı.

Toplanan tohumlar, YAÜ ve DKMP Şube Müdürlüğü arasında şubat ayında imzalanan protokol sayesinde Yalova Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı seralarında fideye dönüştürüldü.

Mart ayında tohumlarından elde edilerek DKMP Çınarcık Şube Şefliği arazisinde oluşturulan koleksiyon bahçesine dikilen fideler, buradaki işlemin ardından ekipler tarafından örnek alındıkları doğal ortamlarına taşınarak toprakla buluşturuldu.

Türlerin yaygınlaştırılması planlanan projede görev alan DKMP Şube Müdürlüğünde görevli biyolog Esra Keskin Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, envanter çalışması kapsamında Yalova'da 27 endemik bitki türü belirlediklerini söyledi.

Tespit edilen türlerle ilgili şubat ayında YAÜ ile protokol imzalanarak endemik bitki türlerinin 7'sini çalışmaya başladıklarını dile getiren Uzel, "Mart ayında da doğadan tohumları toplanan bu 7 türün üniversitenin seralarında Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Gül Yücel tarafından yetiştirilmesi sağlandı. Ardından bu fideler Çınarcık şefliğimizde oluşturulan koleksiyon bahçesine nakledildi." diye konuştu.

-"Yerinde muhafazasını sağladık"

Kalan 20 türde de aynı çalışmayı yapacaklarını ve koleksiyon bahçesinde koruma altına alacaklarını aktaran Uzel, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüz endemik bitki türlerine yönelik güzel çalışmalar yapmakta. Biz de şube müdürlüğü olarak bu çalışmalara destek veriyoruz. Böylelikle endemik bitkiler korunuyor. Bu türler alanda çok az sayıda kalmıştı. Biz de onlara değer verdik ve bu türleri çoğalttık. Şimdi de bulundukları ortama naklederek yerinde muhafazasını sağladık."