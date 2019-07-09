Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar gazetecilik’ örnekleri!

yeniakit.com.tr Sözcü ve yazarları arasındaki ‘yalanhaber’ ilişkisi rekora koşacak seviyede!.. Birçok yalan haberle özellikle Müslümanları hedef gösteren Sözcü, yazarlarıyla da yalan konusunda çığır açtı. Sözcü’nün ‘saygısız Saygısı’ Saygı Öztürk, Çorum Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, belediyenin kendilerini ziyaret eden herkese verdiği Hitit Kursu hediyesini aldı. Bu hediyeyi Öztürk, “AKP’li başkandan Sözcü’ye dürüst gazetecilik plaketi” sözleriyle duyurdu. Saygı Öztürk, daha önce CHP’nin Adil Öksüz yalanını Türkiye’ye duyurması, 17-25 Aralık bürokratik darbe girişimi sonrası STV’ye çıkıp hükümeti eleştirmesi ve 28 Şubat’ta Milli Görüş’ün efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan karşıtı tutumuyla biliniyor. Haber etiğini ayaklar altına alan Öztürk, dürüst habercilik ödülü aldığı yalanıyla, sahtekar haberciliğin nasıl yapılması gerektiğini de açıkça gözler önüne serdi!..

28 Şubat’tan 17-25 Aralık’a...

Saygı Öztürk, 28 Şubat döneminde, Milli Görüş’ün kurucu ve efsane lideri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocaya ve onun üzerinden tüm Müslümanlara saldıran tetikçilerin medya ayağında, önde gelen isimler arasında yer aldı. Öztürk, FETÖ’nün de işin içinde bulunduğu 28 Şubat postmodern darbesine verdiği destek henüz akıllardan silinmemişken, 17-25 Aralık bürokratik darbe girişimi sonrasında, mezkûr örgütün medya organlarından Samanyolu TV’ye (STV) çıkarak AK Parti hükümetine saldırmış, isminin tam tersi bir tutum sergileyerek saygısız habercilik anlayışını gözler önüne sermişti.

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‘Adil Öksüz’ yalanı

Dönemin CHP Sözcüsü Bülent Teczan, 2017’de FETÖ’cü Adil Öksüz hakkında akılalmaz birkaç belge yayınlamış ve Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’yi dolaştığını iddia etmişti. Aynı zamanda Öksüz’ün TC numarası olduğunu iddia ettiği bir numarayı da yayınlamıştı. Tezcan’ın yayınladığı TC NO’sunun, Manisa'nın Salihli ilçesinde sebze meyve halinde toptancılık yapan Adil Öksüz olduğu ortaya çıkmıştı. Bülent Tezcan’ın bu akılalmaz belgelerini araştırmadan haber yapansa, tabii ki Sözcü’nün Saygı Öztürk’ü olmuştu.

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Şimdi de Çorum Belediyesi üzerinden sahtekarlığa imza attı

Saygı Öztürk, haber etiğini hiçe sayan birçok haberinden yalnızca birkaçı olan Adil Öksüz olayı, 17-25 ve 28 Şubat skandallarının ardından, şimdi de AK Partili Çorum Belediyesi üzerinden yalana imza attı.

Öztürk, 7 Temmuz Pazar günü yayımlanan, “AKP’li başkandan Sözcü’ye Dürüst Gazetecilik Plaketi” başlıklı yazısında, Çorum Belediyesi tarafından ödüllendirildiğini iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Çorum Belediyesi, kendilerine ziyarete gelen herkese hediye ettiği Hitit Kursu’nu, doğal olarak Saygı Öztürk’e de hediye etmişti. Öztürk’se bu hediyeyi, “Dürüst gazetecilik plaketi” olarak servis etti. Konuyla ilgili Çorum Belediyesi bir açıklama yaptı. Habere dair detaylar şu şekilde:

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