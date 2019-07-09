0553 313 94 23

Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar gazetecilik’ örnekleri!

28 Şubatçı, darbe girişimi sonrası STV yanlısı ve CHP’nin Adil Öksüz yalanının borazanı Sözcü yazarı Saygı Öztürk, şimdi de Çorum Belediyesi’nin, belediyeye gelen herkese hediye ettiği Hitit Kursu’nu, “Sözcü’ye dürüst gazetecilik plaketi” diye servis etti. Dürüst gazeteci olduğunu savunan Öztürk, sahtekar habercilikte çığır açtı!..

09 Temmuz 2019 Salı 11:40
Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar gazetecilik’ örnekleri!

 yeniakit.com.tr  Sözcü ve yazarları arasındaki ‘yalanhaber’ ilişkisi rekora koşacak seviyede!.. Birçok yalan haberle özellikle Müslümanları hedef gösteren Sözcü, yazarlarıyla da yalan konusunda çığır açtı. Sözcü’nün ‘saygısız Saygısı’ Saygı Öztürk, Çorum Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, belediyenin kendilerini ziyaret eden herkese verdiği Hitit Kursu hediyesini aldı. Bu hediyeyi Öztürk, “AKP’li başkandan Sözcü’ye dürüst gazetecilik plaketi” sözleriyle duyurdu. Saygı Öztürk, daha önce CHP’nin Adil Öksüz yalanını Türkiye’ye duyurması, 17-25 Aralık bürokratik darbe girişimi sonrası STV’ye çıkıp hükümeti eleştirmesi ve 28 Şubat’ta Milli Görüş’ün efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan karşıtı tutumuyla biliniyor. Haber etiğini ayaklar altına alan Öztürk, dürüst habercilik ödülü aldığı yalanıyla, sahtekar haberciliğin nasıl yapılması gerektiğini de açıkça gözler önüne serdi!..

28 Şubat’tan 17-25 Aralık’a...

Saygı Öztürk, 28 Şubat döneminde, Milli Görüş’ün kurucu ve efsane lideri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocaya ve onun üzerinden tüm Müslümanlara saldıran tetikçilerin medya ayağında, önde gelen isimler arasında yer aldı. Öztürk, FETÖ’nün de işin içinde bulunduğu 28 Şubat postmodern darbesine verdiği destek henüz akıllardan silinmemişken, 17-25 Aralık bürokratik darbe girişimi sonrasında, mezkûr örgütün medya organlarından Samanyolu TV’ye (STV) çıkarak AK Parti hükümetine saldırmış, isminin tam tersi bir tutum sergileyerek saygısız habercilik anlayışını gözler önüne sermişti.

28 Şubat borazanı Saygı Öztürk, ders kitabındaki ifadeyi hazmedemedi! “15 Temmuz da mı darbe değil?”

Adil Öksüz’ yalanı

Dönemin CHP Sözcüsü Bülent Teczan, 2017’de FETÖ’cü Adil Öksüz hakkında akılalmaz birkaç belge yayınlamış ve Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’yi dolaştığını iddia etmişti. Aynı zamanda Öksüz’ün TC numarası olduğunu iddia ettiği bir numarayı da yayınlamıştı. Tezcan’ın yayınladığı TC NO’sunun, Manisa'nın Salihli ilçesinde sebze meyve halinde toptancılık yapan Adil Öksüz olduğu ortaya çıkmıştı. Bülent Tezcan’ın bu akılalmaz belgelerini araştırmadan haber yapansa, tabii ki Sözcü’nün Saygı Öztürk’ü olmuştu.

Böyle genel başkana böyle parti sözcüsü... Yine rezil oldu!

Şimdi de Çorum Belediyesi üzerinden sahtekarlığa imza attı

Saygı Öztürk, haber etiğini hiçe sayan birçok haberinden yalnızca birkaçı olan Adil Öksüz olayı, 17-25 ve 28 Şubat skandallarının ardından, şimdi de AK Partili Çorum Belediyesi üzerinden yalana imza attı.

Öztürk, 7 Temmuz Pazar günü yayımlanan, “AKP’li başkandan Sözcü’ye Dürüst Gazetecilik Plaketi” başlıklı yazısında, Çorum Belediyesi tarafından ödüllendirildiğini iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Çorum Belediyesi, kendilerine ziyarete gelen herkese hediye ettiği Hitit Kursu’nu, doğal olarak Saygı Öztürk’e de hediye etmişti. Öztürk’se bu hediyeyi, “Dürüst gazetecilik plaketi” olarak servis etti. Konuyla ilgili Çorum Belediyesi bir açıklama yaptı. Habere dair detaylar şu şekilde:

Sözcü gazetesinden bir yalan haber daha

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:40
  1. Manisa
  2. Sözcü
  3. Saygı Öztürk
  4. Çorum Belediyesi

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah20 dk önce
    fikrin ne fahisesi oldum, ne zamparasi... vicdanin bilemem kactir hava parasi-n.fazil/muhasebe
  • ZiyaZiya24 dk önce
    Adamın işi bu kardeşim dürüst gazeteci kim saygı kim eğer dürüstlük bunlara kaldı ise gazetecilik bitmiştir saygın güneş balcıkla sıvanmaz haberin olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ANALİZ – AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?
  1. ANALİZ – AB’yi yeni isimlerle nasıl..
  2. Tavşanlı’da 15 Temmuz hazırlıkları..
  3. ALES başvuruları başladı
  4. Mersin’de üzüm hasadı devam ediyor
  5. Başkan Şahin İstanbul’daki..
  6. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
  7. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
  8. Hayvan hastanelerinin kayıtlarında..
  9. Sınırda tellere takılan çantadan bakın..
  10. Hazineye ait sanayi parselleri küçük..
  11. ‘Bisikletli zabıtalar’ iş başında
  12. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
  13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  14. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
  15. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
  16. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
  17. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
  18. Döviz kurları
  19. Vedat Muriç karşılığında verilen 4..
  20. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
  21. Rektör Prof. Dr. Zeybek’ten Rektör..
  22. Siirtli öğrenciler Elmalı’da tarım..
  23. Petlas, dijital dönüşümle verimlilik..
  24. ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği..
  25. Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
  26. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon..
  27. TAV uçak özel güvenlik hizmetini..
  28. Karaman’da Larende Altgeçidi..
  29. Arnavutluk ve Kosova, Balkan..
  30. Kayseri'deki tarihi Vezir Hanı'nda..
Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

Günün Karikatürü

9 Temmuz 2019
İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!