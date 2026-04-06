Say’dan Beşiktaş Kitap Fuarında söyleşi

Haber Müdürümüz ve Yazarımız Zekeriya Say, “Milletin Öncüleri & Aydınları” başlıklı programda okuyucularıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu söyleşide Say, bir toplumun kültürel gelişiminin ancak aydınlarına, yazarlarına ve yayınevlerine sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Aydınların desteklenmediği bir ortamda kültürel devrimden söz edilemeyeceğini belirten Say, “Aksi halde yerimizde sayarız. Bugün yaşanan fikir kısırlığının aşılması, ancak düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve her alanda bağımsız olan aydınlarla mümkündür” dedi. Türkiye’nin kültür ve edebiyat dünyasından çarpıcı örneklere yer veren Say, “Kudüs Şairi” olarak bilinen Nuri Pakdil’in hayatından kesitler aktardı. Pakdil’in, “Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır” sözleriyle hafızalara kazındığını hatırlatan Say, usta edebiyatçının ancak 81 yaşında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düzenlenen bir program kapsamında Kudüs’ü görebildiğine dikkat çekti. Merhum Sezai Karakoç’un da ömrünü adadığı Diriliş Yayınları ile bir medeniyet tasavvuru inşa ettiğini belirten Say, buna rağmen Karakoç’un yalnızca mütevazı bir çatı katında yaşamını sürdürdüğünü kaydetti. Anadolu irfanının güçlü sesi Abdurrahim Karakoç’u da anan Say, “Hak Yol İslam Yazacağız” şiiriyle hafızalara kazınan usta şairin, devlet hastanesinde sade bir hayatın ardından vefat ettiğini anlattı. Konuşmasında, kültür ve edebiyat dünyasının öncü isimlerinin yaşadıkları zorlukların, Türkiye’de aydınlara yeterince sahip çıkılmadığının göstergesi olduğunu vurgulayan Say, güçlü bir kültürel geleceğin ancak bu isimlerin mirasına sahip çıkılarak inşa edilebileceğini belirtti. Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, söyleşi sonunda Say dinleyicilerden gelen soruları da cevapladı.