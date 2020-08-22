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Aktüel Saydam kabinli halka açık tuvaletler Tokyo sakinlerine teknoloji ve şeffaflık sunuyor
Aktüel

Saydam kabinli halka açık tuvaletler Tokyo sakinlerine teknoloji ve şeffaflık sunuyor

Tuvaletlerdeki cam duvarlar, kullanım anında buzlanarak opak hale bürünüyor, kullanım sonunda eski haline geri dönüyor - Şeffaflık ve mahremiyeti buluşturan proje, iç mekan temizliği ve güvenlik sorunu gibi konularda şüpheleri gidermeye odaklı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:13:51 -
Saydam kabinli halka açık tuvaletler Tokyo sakinlerine teknoloji ve şeffaflık sunuyor

TOKYO (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Japonya’nın başkenti Tokyo’da boş durumdayken içerisinin görülebildiği, kullanım anında ise cam duvarları buzlanan umumi tuvaletler, teknoloji ile şeffaflığı buluşturdu.

Hem şeffaflığı hem de mahremiyeti buluşturan mimari ile iç mekan temizliği ve güvenlik sorunu gibi konularda şüpheler giderilerek umumi tuvaletlerin kullanım sıklığının artırılması hedeflendi.

Nippon Vakfı, "eşsiz tuvaletler" mottosuyla halka açık tuvaletlerin yeniden tasarımı kapsamında yürüttüğü "Tokyo Toilet" projesinde, 16 ünlü mimarı bir araya getirdi.

Tokyo’nun yoğun iş ve ticaret merkezlerinden Şibuya semtinin 17 ayrı noktasındaki parklarda inşa edilecek tuvaletlerin kullanıcılara hijyen ve şeffaflık sağlaması amaçlanıyor.

- Hem hijyen hem dışarıdan görülebilir

Proje kapsamında Japon mimar Ban Şigeru, umumi tuvaletlerin hijyenik olmayabileceği veya içeride birinin gizlice bekleyebileceği gibi toplum zihninde yerleşik şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçladı.

Bu vizyonla hareket eden Japon mimar, dışarıdan bakıldığında iç kısmı görülebilen ve kullanıcının kapıyı içeriden kilitlemesiyle dışarıdan görünmez bir kabin tasarladı.

Şibuya'nın Tomigaya semtindeki Yoyogi Fukamaçi Mini ve Haru-no-Ogawa parklarında açılan yeni tasarım rengarenk tuvaletler Tokyo halkının kullanımına sunuldu.

- Saydamlık ve opaklık kapı kilidine bağlı

Şeffaf camlı tuvalet kabinlerinin içi boş durumdayken dışarıdan rahatlıkla görülebiliyor. Boş mekanı dışarıdan gözlemleyebilen kullanıcı, ihtiyacını görmek için kapıyı açarak kabine giriyor.

Kapının içeriden kapatılarak kilitlenmesiyle, kabinin saydam cam duvarları bir anda buzlanarak opak hale bürünüyor ve tuvaletin iç oda kısmı görünmez oluyor.

Donuklaşan camlar, kullanıcının ihtiyacını gidererek kapının kilidini yeniden açmasıyla, eski şeffaf ve saydam haline geri dönerek bir sonraki kullanıcısını bekliyor.

Saydam duvarların, hem mekanın temiz hem de içeride birinin olup olmadığı sorusunu ortadan kaldırarak umumi tuvaletlerin kullanım oranını yükseltmesi öngörülüyor.

Birbirinden farklı renklendirilmiş mekanlarda kadın, erkek tuvaletleri ve bakım odaklı 3 farklı ihtiyaç noktası bulunuyor.

Kadın ve erkek tuvaletinde alafranga klozet ve lavabo bulunurken, daha genişçe olan bakım tuvaletinde bunların yanı sıra alt değiştirme ünitesi, çocuk koltuğu da yer alıyor.

Rengarenk tuvaletler araç trafiğinin yoğun olduğu yakındaki Inokaşira Caddesi'nden gündüz kolaylıkla görülebiliyor.

Güneşin batışıyla daha canlı renklere bürünen tuvaletlerin cam duvarları, gece karanlığında ise parkın misafirleri için renkli ve parlak bir sokak lambası haline geliyor.

Hem gündüz hem gece 24 saat kamera ile izlenen parklardaki tuvaletlerin güvenliği ve temizliğini hedefleyen cazibeli yeni teknolojik tasarım, Tokyo sakinlerine şeffaflık sunmayı amaçlıyor.

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