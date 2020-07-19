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Gündem

Sayan'dan solak medyaya tepki: Bağımı ispatlamayan alçaktır

Solak medya tarafından itibarsızlaştırmaya çalışılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 01:13:00 -
Sayan'dan solak medyaya tepki: Bağımı ispatlamayan alçaktır

Bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi solak medya tarafından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a saldırmak için kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim çalışmalarımda çekilen fotoğraflardan birinde görünen bir şahsın üzerinden bana saldıran ABC gazetesi ve TELE 1 adisiniz. İftiracısınız. Yargı önünde hesap vereceksiniz. Kininizde boğulun. Ben yüzlerce kişiyle fotoğraf çekiyorum. Söz konusu kişi ile bağımı ispatlamayan alçaktır." dedi.

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