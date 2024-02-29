Say, 28 Şubat’ın çirkin yüzünü öğrencilere anlattı

Tek hedefi bu ülkenin inanmış kesimi olan 28 Şubat darbesi, 27’inci yılında lanetle hatırlanırken, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi, önemli bir etkinliğe imza attı.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ile öğrencileri buluşturan okul yönetimi, karanlık odakların ve küresel haydutların güdümünde gerçekleşen 28 Şubat Postmodern Darbesinin arka planını ve unutulan yüzünü gençlere hatırlattı.

28 Şubat'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte yaşananları ve mağduriyetleri bilgi ve belgeleriyle anlatan Zekeriya Say, dönemin cuntacıları ve kartel medyası eliyle Müslümanlara ve İmam Hatiplilere yapılan zulümleri gazete kupürleri eşliğinde öğrencilerle paylaştı.

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Programın sonunda gençlere tavsiyelerde bulunan Say, İmam Hatiplilerin bu ülkenin öz evlatları olduklarını, bu güzide okullarda okuyan neslin gelecekte en iyi yerlerde en güzel makamlarda olması gerektiğini vurguladı.

Say ayrıca bugünkü rahatlığın kıymetinin bilinip her türlü imkândan en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğini söylemeyi de ihmal etmedi.