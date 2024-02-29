  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Murat Kurum müjdeyi verdi! Gençler havaya uçacak

Devler Ligi’ne işte böyle çıkıldı! Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı

Milli Muharip Uçak Kaan'ı F-35 ile kıyaslayanlara kötü haber! Ünlü dergi bombayı bıraktı

Yeni “Fatih” dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...

ABD'den Türkiye'ye F-16 mektubu

Türkiye'ye ait SİHA'lar havalandı! Sınır ötesinde müthiş operasyon

CHP’li fondaş medyada isyan bayrağı! “İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda”
Gündem Say, 28 Şubat’ın çirkin yüzünü öğrencilere anlattı
Gündem

Say, 28 Şubat’ın çirkin yüzünü öğrencilere anlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 17:57:00 -
Say, 28 Şubat’ın çirkin yüzünü öğrencilere anlattı

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesinin yıldönümünde İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Tek hedefi bu ülkenin inanmış kesimi olan 28 Şubat darbesi, 27’inci yılında lanetle hatırlanırken, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi, önemli bir etkinliğe imza attı.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ile öğrencileri buluşturan okul yönetimi, karanlık odakların ve küresel haydutların güdümünde gerçekleşen 28 Şubat Postmodern Darbesinin arka planını ve unutulan yüzünü gençlere hatırlattı.

 

28 Şubat'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte yaşananları ve mağduriyetleri bilgi ve belgeleriyle anlatan Zekeriya Say, dönemin cuntacıları ve kartel medyası eliyle Müslümanlara ve İmam Hatiplilere yapılan zulümleri gazete kupürleri eşliğinde öğrencilerle paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Programın sonunda gençlere tavsiyelerde bulunan Say, İmam Hatiplilerin bu ülkenin öz evlatları olduklarını, bu güzide okullarda okuyan neslin gelecekte en iyi yerlerde en güzel makamlarda olması gerektiğini vurguladı.

Say ayrıca bugünkü rahatlığın kıymetinin bilinip her türlü imkândan en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğini söylemeyi de ihmal etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23