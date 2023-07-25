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Gündem Savunması 'pes' dedirtti! Yaşlı bakımevindeki işkenceyi şaka amaçlı yapmışlar
Gündem

Savunması 'pes' dedirtti! Yaşlı bakımevindeki işkenceyi şaka amaçlı yapmışlar

Yeniakit Publisher
2023-07-25 17:59:00 -
Savunması 'pes' dedirtti! Yaşlı bakımevindeki işkenceyi şaka amaçlı yapmışlar

Büyükçekmece'deki Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde yaşlı bir hastaya zulüm görüntüleri ortaya çıkan M.P.'nin mahkemedeki ifadesinde "şaka amaçlı yapmıştım" dediği öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü vicdanları yaraladı.

İstanbul'daki engelli bakımevinde yaşlı bir hastaya zulmeden N.C. ile görüntüyü çeken M.P nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

N. Ç.’nin mahkemedeki ifadesinde, görüntüyü şaka amaçlı kaydettiklerini söylemesi tepkileri daha da arttırdı.

'Şaka amaçlıydı'

Zanlının ifadesinde, "Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde şaka yaptım. Bu anları çalışma arkadaşım M. P. görüntüledi. M. P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı." dediği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tutuklanan diğer şüpheli Melek P. ise "Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok" diyerek hakkındaki iddiayı reddetti.

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