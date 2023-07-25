Savunması 'pes' dedirtti! Yaşlı bakımevindeki işkenceyi şaka amaçlı yapmışlar

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü vicdanları yaraladı.

İstanbul'daki engelli bakımevinde yaşlı bir hastaya zulmeden N.C. ile görüntüyü çeken M.P nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

N. Ç.’nin mahkemedeki ifadesinde, görüntüyü şaka amaçlı kaydettiklerini söylemesi tepkileri daha da arttırdı.

'Şaka amaçlıydı'

Zanlının ifadesinde, "Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde şaka yaptım. Bu anları çalışma arkadaşım M. P. görüntüledi. M. P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı." dediği öğrenildi.

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Tutuklanan diğer şüpheli Melek P. ise "Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok" diyerek hakkındaki iddiayı reddetti.