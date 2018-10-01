Savunmanın yeni ürünleri ihracat için birleşti
Türk savunma sanayisinde değişen ihtiyaçlara, farklı müşteri taleplerine yanıt vermek için geliştirilen iki yeni ürün, aynı konseptte bir araya getirildi. ASELSAN’ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina’nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4x4’e entegre edildi.01 Ekim 2018 Pazartesi 13:40
Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar’dan aldığı Yörük siparişleri kapsamında çeşitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklı donanım ve silah sistemleri kullanılıyor.
Hava ve kara tehditlerine, asimetrik tehditlere karşı ASELSAN’ın yaklaşık 20 ülkede kullanılan Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ailesinde yer alan çeşitli silah sistemleri, Yörük araçlarına entegre ediliyor.
Söz konusu silah sistemleri arasında ASELSAN’ın müşterileri talepleri doğrultusunda yakın zamanda geliştirdiği Sarp Zafer de yer alıyor.
Sarp Zafer’le araç içindeki personele, dışarıya çıkmadan silah sistemini besleme imkanı sağlanacak. Bu konfigürasyonda mühimmat takviyesi zırhlı aracın dışına çıkılmadan yapılabilecek.
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