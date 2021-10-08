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Teknoloji Savunmada üniversite-sanayi iş birliği
Teknoloji

Savunmada üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji ile Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), balistik koruyucu ürünlerde Ar-Ge çalışmaları için iş birliğine gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:43:00 -
Savunmada üniversite-sanayi iş birliği

İş birliği için imzalar atıldı. Anlaşmaya göre Nurol Teknoloji’nin Ar-Ge çalışmalarında SUNUM laboratuvarlarını kullanacak. Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuruda bulunulacak, müşterek araştırmalar yapılacak.

Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş, “Ülkemizin savunma sanayiinde ilerlemesine katkıda bulunacak faydalı Ar-Ge projelerinin geliştirileceğine inandığımız bu iş birliği anlaşmasının ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ise “Halen Nurol Teknoloji’yle başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak araştırma projelerimizin artarak devam etmesini umuyoruz” ifadesini kullanıyoruz.

Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yakın zamanda 100 binden fazla balistik koruyucu yelek siparişi alan şirket, teslimatları partiler halinde sürdürüyor.

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