Savunmada dev adım! Yüzde 93.66'lık performans başarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2023’te hedeflerini yüzde 84 oranında gerçekleştirirken, “sürpriz etkisi yaratacak” ileri teknoloji projelerindeki performans başarısı yüzde 93.66’ya ulaştı. Başkanlığın yıllık faaliyet raporunda, Türk Savunma Sanayii Stratejisi’nin hazırlandığı bildirildi.

Raporun sunuş bölümünü kaleme alan SSB Başkanı Haluk Görgün, “Ülkemiz savunma sanayi alanında pazar olmaktan çıkıp güçlü bir aktör haline gelmiş olup, savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla teslim edilmektedir. Bu doğrultuda 2023 yılı savunma ve havacılık ihracatı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 27’lik artış göstererek 5.55 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığımızda kararlılıkla ve hız kesmeden yürütülen 850’yi aşkın proje faaliyeti kapsamında, 2023 yılı birçok yeni projenin başlatıldığı ve önemli teslimatların gerçekleştirildiği, başarılarla dolu bir yıl olmuştur”

88 İLERİ TEKNOLOJİ PROJESİ

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre; Raporda, 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlenen hedeflerin hangi oranda gerçekleştirildiğine yönelik yapılan analiz sonucunda, 2023’te Başkanlığın “yüzde 84 genel başarı oranına” ulaştığı kaydedildi.

Raporda “Hedef3.2”; “Savunma ve güvenlik güçlerimizi sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetlere haiz kılacak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak” olarak tanımlanırken, bu kapsamdaki ileri teknoloji konularına ve yürütülen projelerin detaylarına, “gizlilik” nedeniyle yer verilmedi. Ancak “İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri, Yeni Nesil Silah Sistemleri, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri” bu çalışmalara örnek olarak gösterilirken, “Belirlenen 21 konu kapsamında toplamda 88, 2023 yılı için hedefi olan 38 adet proje bulunmaktadır” bilgisi verildi.

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ TCG ANADOLU

■Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

■Sürü İnsansız Deniz Araçları Projesinde ALBATROS ve MİR İDA’lar testleri başarıyla geçti.

■Kontrol Botu Projesi kapsamında teslimatlara devam edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI

■Millî Muharip Uçak KAAN hangardan çıkıp motorunu çalıştırdı. KAAN’ın ilk uçuşu için hazırlıklar devam etti.

Bayraktar KIZILELMA’nın uçuş ve manevra testleri tamamlandı. Seri üretim aşaması için çalışmalara başlandı.

■ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak sistemi ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

■Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET ilk uçuşunu yaptı.

■Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

■Yerli ve millî ilk helikopter GÖKBEY, yerli motor TS1400 ile ilk uçuşunu yaptı.

■Yeni Altay Tankları askeri testleri tamamlanmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

■Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi’nde TSK’ya ilk teslimat yapıldı.

KORKUT TESLİMATI BAŞLADI

■KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi teslimatlarına devam edildi.

■GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi gemilerimize entegre edilmeye başlandı.

■Dünyada ilk kez bir SİHA’dan (Bayraktar Akıncı) seyir füzesi (Çakır) atıldı.

■Bayraktar Akıncı’dan ateşlenen Hassas Güdüm Kiti - 82 (HGK-82) test atışı başarı ile tamamlandı.

İLK 100’DE 4 TÜRK ŞİRKETİ

Geleceğin Harekât Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler “GHOST” Çalıştayı kapsamında kuantum, yapay zekâ, robotik, otonomi, sürü sistemler gibi alanlarda hazırlık çalışmalarına başlandı.

Deprem felaketinde ilk kez baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA görev yaptı ve uçuşlarıyla telefon iletişimine katkı sağladı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayii şirketi listesine ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sıradan girdi.