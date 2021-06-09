Savunma ve havacılıktaki KOBİ’ler güçleniyor

Şirketlerin satış, satın alma, üretim planlama, imalat ve sevkiyat gibi günlük iş faaliyetleri ile muhasebe, finans, ithalat-ihracat, insan kaynakları, Ar-Ge, kalite güvence ve mühendislik gibi departmanlarına ait iş süreçlerini yönetmek için kullandığı yazılım ve süreçleri içine alan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) her sektörden tüm büyüklükteki binlerce işletmenin yönetiminde kritik rol alıyor. Özellikle savunma ve havacılık gibi kritik öneme sahip sektörlerde, firmaların kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri, ürün ve üretim kalite süreçlerini daha etkin hale getirebilmeleri ve ham madde girişinden yarı mamul veya son ürün çıkışına kadar tüm süreçlerin titizlikle takip edilebilmesi büyük önem taşıyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Ticaret Bakanlığı URGE Projeleri kapsamında üyelerinin gelişimini destekliyor. Geçen yıl onaylanan 5. URGE Projesi kapsamında 8 firma için yaklaşık 90 günlük ERP danışmanlık süreci başarıyla tamamlandı ve yaklaşık 1,6 milyon lira tutarın yüzde 75’inin firmalara geri dönüşü için ilgili raporlar hazırlanarak Ticaret Bakanlığına iletildi. OSSA üyesi firmaların tercihleri ile URGE Projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alınan kurumsal kaynak planlama çözümü, sektör bağımsız, esnek ve uyarlanabilir yapısıyla her bir firmanın ihtiyacına göre özel olarak uyarlanabiliyor.