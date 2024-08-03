Savunma ve havacılıkta 431 milyon dolarlık ihracat

Görgün, X’teki paylaşımında, “İlk 7 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4’lük bir artış sergileyerek 3 milyar 335 milyon dolar olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.

Bu rakamla, son 12 ayda gerçekleşen savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 13,4’lük artışla 5 milyar 831 milyon dolara yükseldiğini belirten Görgün, şunları kaydetti: “Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayisi alanında ihracatımızın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”