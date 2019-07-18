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Savunma ve havacılık, yatırımcısına ilk yarıda kazandırdı

Bu yılın ilk yarısında hisseleri yüzde 49 değer kazanan Airbus, hisse senedi piyasalarında önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında en fazla getiriyi elde eden şirket oldu- F-35 savaş uçaklarının üreticisi Locheed Martin'in hisseleri, ilk 6 ayda yüzde 41,4 yükseldi

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
Savunma ve havacılık, yatırımcısına ilk yarıda kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, yılın ilk çeyreğinde hisse değerleri artan savunma ve havacılık şirketleri, ilk yarıda da yatırımcısına kazandırdı. Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 750 milyar dolar bütçe isteyeceğine dair haberler de özellikle ABD merkezli savunma ve havacılık şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

Bu yılın ilk yarısında hisseleri yüzde 49 artan Airbus, hisse senedi piyasalarında önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında en fazla getiriyi etti. Fransa ve Almanya arasında şubat ayında yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda 65 milyon avroluk anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği belirtilmişti. Haziran ayında İspanya da bu projeye katılmıştı.

Paris Havacılık Fuarı'nda, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Avrupa'da yeni nesil savaş uçağı ve hava muharebe sistemi geliştirilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı.

Analistler, Airbus'ın Paris Havacılık Fuarı'nda bu anlaşma dışında da iyi bir performans gösterdiğini ve fuarda 100 adet sipariş aldığına dair haberlerle hisselerinin yükseldiğini ve yatırımcısına kazandırdığını belirtti.

İtalyan Leonardo ise söz konusu dönemde yüzde 45,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran ikinci havacılık, uzay ve savunma şirketi oldu. Şirketin helikopter ve havacılık operasyonlarında gelişme göstermesiyle hisselerinde de yükseliş görüldü. Leonardo, en son mühendislik firması Sistemi Dinamici'yi bünyesine katmıştı.

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Locheed Martinin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 41,4 yükseldi ve şirket yatırımcısına en fazla kazandıran üçüncü havacılık, uzay ve savunma şirketi oldu. Pentagon, geçen ay Lockheed Martin ile 478 yeni F-35 savaş uçağı üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

ABD yönetimi ayrıca mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e toplam yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti. Satışı onaylanan silahları, Lockheed Martin ve Raytheon Company üretiyor.


- Boeing gerilerde kaldı


Söz konusu dönemde Northrop Grumman yatırımcısına yüzde 31,9 ile yatırımcısına en fazla kazandıran dördüncü savunma ve havacılık şirketi oldu. United Technologies'in hisseleri yüzde 22,3, General Dynamics'in hisseleri 15,7 Raytheon Company'nin hisseleri yüzde 13,4 kazandırdı.

Boeing ise gerilerde kaldı. Hisseleri yüzde 12,9 artış kaydeden Boeing, bu sene yaşanan uçak kazalarıyla gündeme geldi. Mart ayında Boeing 737-8 MAX tipi uçak Etiyopya'da düşmüştü. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, Boeing Max'ların hava sahasındaki uçuşlarını durdurmuştu. Geçen ay da ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuşları durdurulan "Boeing 737 Max" tipi uçaklarda yaptığı teknik incelemelerde yeni bir güvenlik riskinin varlığını tespit etmişti.

Analistler, Boeing'in uçak kazalarıyla birlikte bu yıl Airbus karşısında pazar kaybı yaşadığını belirtti. Yılın ilk yarısında İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 7,9, Fransız Thales'in hisseleri ise yüzde 6,5 arttı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin bu yılın ilk yarısındaki getirileri şöyle:

Şirket2019 ilk yarısı (yüzde)
Airbus49
Leonardo45,2
Lockheed Martin41,4
Northrop Grummann31,9
United Technologies22,3
General Dynamics15,7
Raytheon Company 13,4
Boeing12,9
BAE Systems7,9
Thales6,5




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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
  1. Savunma ve havacılık şirketleri

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