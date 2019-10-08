Savunma ve havacılık sektörü ihracatta rekor tazeledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 3 çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu. Türkiye’nin ihracatı bu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 37,7’lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 346 milyon 869 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 855 milyon 274 bin dolara ulaştı.

Yılın 9 ayında, savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,1 arttığı ABD, 595 milyon 248 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırayı korudu. ABD’yi, 184 milyon 776 bin dolarla Almanya izledi. Almanya’ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı. Umman’a gerçekleştirilen savunma ve havacılık sektörü ihracatı, bu dönemde, yüzde 35,8 artışla 184 milyon 776 bin dolar olarak gerçekleşti. Katar’a dış satım yüzde bin 336,6 artışla 138 milyon 753 bin dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde bin 763,8 artışla 96 milyon 454 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.