Savunma Sanayinin devleri Azerbaycan’da!

Azerbaycan ile artırılan savunma iş birlikleri ve gelecekte birlikte yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve savunma şirketlerinin genel müdürleri, Azerbaycan’da görüşme gerçekleştirdi.

SAVUNMA DEVLERİ SAHADA

Prof. Dr. Haluk Görgün’ün başkanlığındaki ekipte ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, Repon Grup Başkanı İbrahim Külekçi yer aldı. Karabağ Savaşı sonrasında modernizasyon faaliyetlerine hız veren Azerbaycan bir çok yeni savunma projesini de hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu konuda Türk savunma şirketleri farklı alternatifleri Azerbaycan’a sunuyor.



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HALUK GÖRGÜN’DEN YOĞUN TEMAS

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Azerbaycan ziyareti kapsamında, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev, Azerbaycan Devlet Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Sayın Elçin Guliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Sayın Namig İslamzade, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Sayın Reşad Nebiyev, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile temaslarda bulundu. Görgün ayrıca Azerbaycan Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersoy ile de bir araya geldi. Görgün Azerbaycan’da Baykar Teknoloji Azerbaycan şirketini ziyaret ederek Baykar Saha Koordinatörü ve aynı zamanda Baykar Teknoloji Azerbaycan Genel Müdürü Hüseyin Topuz ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: tolgaözbek.com