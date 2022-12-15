Savunma sanayiinde yerli ve milli atılım devam ediyor! TÜBİTAK'tan gururlandıran çip paylaşımı
TÜBİTAK, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından birinin tamamen yerli imkanlarla üretildiğini duyurdu.
Teknolojinin yerlileştirilmesinde TÜBİTAK'tan önemli bir adım daha geldi.
TÜBİTAK, yerli ve milli imkanlarla üretilen Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi hakkında açıklamalarda bulundu.
Paylaşımda, "Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi: Lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri. Performansı iyileştirmek hedefiyle üretildi. Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip ile bu alanda dışa bağımlılık sona erdi!" ifadeleri yer aldı.