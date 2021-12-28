Savunma sanayinde müthiş gelişme! Teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yenilenen "ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri"nin TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.
Yenilenen "ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri"nin teslimatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yapıldı. "Elektronik Taarruz" amacıyla geliştirilen ILGAR, sahada güvenlik güçlerine büyük avantajlar sağlıyor.
Söz konusu gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Elektronik Taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip #ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor."