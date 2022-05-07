Savunma sanayinde müthiş atılım! Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren Mete tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda Mete tabancalarından teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine ateş gücü yüksek tabancalar teslim ediliyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, özgün yerli tabancaların teslimatlarını partiler halinde yapıyor.

SAR 9 METE

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen SAR 9 METE, yeni nesil hafif polimer gövdesiye, yalnızca 750 gram ağırlığa sahip.

Namlu ve kapağı alaşımlı dövme çelikten üretilen tabanca, üç farklı ölçüde değiştirilebilir kabza ve sırtlık seçeneği sunuyor. Optik sabit geze sahip olan SAR 9 METE, emniyet mandalının yanı sıra tetik ve iğne emniyetiyle güvenli bir kullanım sağlıyor.

SAR 9 METE ayrıca gövdesindeki özel ray sistemiyle aksesuar kullanımını da olanaklı kılıyor.