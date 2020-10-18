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Teknoloji Savunma sanayinde kritik gelişme! "Sungur" göreve hazır
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik gelişme! "Sungur" göreve hazır

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Sungur hava savunma sisteminin geldiği son duruma ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. İkinci, "Sungur, araç üstü monteli olarak silahlı kuvvetlerimize teslimata hazır durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:12:00 -

Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Sungur’un test faaliyetleri, başarıyla tamamlandı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Sungur'un etkin olarak kullanılabileceğini kanıtladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araç üstüne monteli olan ve araç üzerinden atılabilen versiyonu TSK'ya teslimata hazır durumda. Zırhlı araç üzerinden sadece hava hedeflerini kontrol altına alan, onlara angaje olan sistemin yanında hem hava hem de kara hedeflerine aynı anda angaje olabilen, Sungur ile Cirit'i aynı platformda birleştirmeyi hedefledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ROKETSAN ziyareti sırasında gösterdiğimiz platform, bu iki kabiliyeti bir arada sunma becerisine sahipti.

Buradaki gayemiz de şu, bir mobil platform, özellikle ileri gözetleyici olarak kullanıldığında veya bir sınır denetimi yapmak durumunda sadece hava veya sadece kara hedeflerine angaje olabilen, onları ateş altına alabilen bir platformdan ziyade, her iki hedefi de aktif şekilde ateş altına alabilsin. Bu konuda da çalışmalarımız son aşamaya ulaştı. Sungur, araç üstü monteli olarak silahlı kuvvetlerimize teslimata hazır durumda. Cirit kendisini uzun süredir kanıtlamış bir sistem. Bu iki sistemi ve benzer sistemleri tek bir platform üzerinde toplayarak daha etkin, daha dinamik bir platform gerçekleştirmeyi hedefledik. Gelecek dönemde farklı silah sistemlerinin bir arada atılabildiği, daha esnek kullanılabilen lançerler de görülebilecek."

 

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