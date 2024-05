Savunma sanayimiz gençlerimize emanet! Onların onayından geçiyor

Ailedeki başarılı örneklerin teşvikiyle mühendisliği seçen Ekin Ecem Tatar, HAVELSAN’da Test Mühendisi olarak son teknoloji ürünü çözümlerin en iyi şekilde geliştirilmesini ve sahaya çıkmasını sağlıyor.

Tatar, Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu ve 3 yıldır HAVELSAN’da çalıştığını belirterek, küçüklükten beri analitik düşünmeyle ilgili kendisini geliştirdiğini ve bu konuda yeteneği olduğunu düşündüğünü söyledi. Ailedeki güzel örneklerin de olumlu etkisini yaşadığını dile getiren Tatar, “Ablamın mühendisliği, iyi okullarda okunması bizim de ona yetişmeye çalışmamız bunu getirdi. Matematiği sevmek, derslerin iyi olması, öğretmenleri sevmek, okulu sevmekle bir şekilde ilerledi.” dedi.

HAVELSAN’da test mühendisliği yaptığını ifade eden Tatar, bu kapsamda yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Projelerin en başından en sonuna kadar her noktasında mühendisliğimizi ve işimizi icra ediyoruz. Sözleşme imzalandıktan sonra biz aktif duruma geliyoruz. Projenin başarılı şekilde tamamlanmasını, kontrol mekanizmasını sağlıyoruz. Müşterinin isterlerini tam olarak karşılıyor muyuz? Karşılayabilecek miyiz, karşılayamayacak mıyız? Nasıl doğrulanacak, nasıl gösterilecek? Kabul zamanında nelerle karşılaşılabilecek? Bu tür risklerin değerlendirildiği bir faaliyet. Hatasız sistem yoktur ama en az hata ile ürünün tesliminden sorumluyuz.”

“ÇOCUKLAR ÇOK DAHA AVANTAJLI”

Teknolojinin çok hızlı ilerlediğine işaret eden Tatar, 2 yaşındaki çocuktan bile müthiş cevaplar çıkabildiğini, yetenekleri ailelerin en başında fark edip, ona göre çocuğu yönlendirmesi gerektiğini belirtti. Matematiğe ilgisi olmayan çocuğu mühendisliğe yönlendirmenin de en başından yanlış olacağını vurgulayan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Analitik düşünmeyi, matematiği, çözüm üretmeyi seven, bir sorunu anlamayı önemseyen çocuğun buraya yönlendirilip, bu yeteneklerinin daha ileriye taşınabilmesi için çalışmalar olabilir. Tek bir konu üzerinde yoğunlaşmaması, farklı konular, alanlarda da ilgisi varsa kesinlikle ilerlemesini, araştırma yapmasını tercih ederim. O meslekte çalışan insanlarla haşır neşir olmasını öneririm. Sonuçlarıyla, riskleriyle, zorluklarıyla, iyi yönleriyle mutlaka etkisi olur. Bende de etkisi olduğunu düşünüyorum. Ailemde mühendis çok yoktu ama gördüğüm insanların ne kadar zorluk yaşadıklarını, çok yorulduklarını fark etsem de işlerini severek yaptıklarına şahit oldum. ‘Bu işi yaptığımda zevk alırım, bu iş bana bir şeye katar, ben de ona bir şey katarım’ diye düşünerek yola çıktım.” Çocukların şu an çok daha avantajlı konumda olduklarına, internetten ya da yapay zeka aracılığıyla istedikleri bilgiye kolayca ulaşabildiklerine işaret eden Tatar, “Bir anlamda şöyle küçük bir şanssızlıkları da var. İstekleri konusunda her şeyin çok hazır olması belki biraz heves kırıcı olabilir. Çünkü araştırmacı ruh, mühendis için en önde gelen, en elzem konulardan birisi.” dedi.

“GEREKLİ OLAN NEYSE ONU YAPACAĞIZ”

Ekin Ecem Tatar, HAVELSAN gibi güçlü ve öncü savunma sanayisi şirketinde, birçok platforma altyapıyı sağlayan bir şirkette bu tür faaliyetlerin içinde bulunmanın çok gurur verici olduğunu söyledi. Tatar, şöyle devam etti: “İster 1 ay, ister 5 yıl çalışayım, en ufak yararımın olduğunu fark ettiğim bir proje, ürünün kullanılması, yararlı olduğunu görmek müthiş, anlatılmaz bir his. HAVELSAN bu konuda çalışmalarına önem verir. AR-GE konusunda yatırımlar yapar. Diğer şirketlerle sürekli entegre şekilde, sahada uzman insanlarla birlikte çalışırız. O yüzden işin içinde olduğumu en başta hissediyorum. Bu yüzden biraz daha ben yaptım, benim sayemde hissi var. Çok güzel bir şey gerçekten. Zaten istediğim meslek buydu. Son kullanıcının ne yaptığını, yaptığımız çalışmanın ne işe yaradığını, niçin kullanıldığını görebilmek istiyordum. Bu yönde de ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. İster yazılım, ister test alanında olsun hiç fark etmeksizin gerekli olan neyse onu yapacağız.” dedi.